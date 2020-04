Mourinho assume erro por violar confinamento

O início desta semana foi mais movimentado que nas semanas anteriores para o Tottenham. A equipe enfrentou críticas dos torcedores pela redução de salários aos funcionários e, em seguida, por José Mourinho ser flagrado treinando com parte do grupo.

Não era algo estritamente proibido, mas desafiava os regulamentos estabelecidos pelo governo para combater o coronavírus, o que levou a uma repreensão do clube ao português.

"Aceito que as minhas ações não tenham sido corretas nem de encontro com o protocolo do governo. Só devemos ter contacto com as pessoas com quem vivemos", afirmou o técnico.

"É vital que todos nós façamos a nossa parte e possamos seguir as instruções do governo para ajudar os nossos heróis de saúde e salvar vidas", concluiu José Mourinho.