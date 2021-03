Mourinho celebra gols decisivos de Kane: "não poderíamos estar mais felizes"

O Tottenham saiu em vantagem na partida de ida das oitavas de final contra o Dinamo Zagreb. Os 'spurs' venceram por 2 a 0 com dois gols de Harry Kane.

Ao final da partida, José Mourinho falou sobre a atuação do seu camisa '10': "Kane foi importante até na marcação defensiva de escanteio. Não poderiamos estar mais felizes. Eu dou um pouco de descanso para alguns jogadores, mas ele é muito importante para isso. No final, ele marcou dois gols para nós".

Agora, o conjunto do norte de Londres volta as suas atenções para o duelo contra o Arsenal pela 28º rodada do Campeonato Inglês.

"É uma pena o estádio vazio. Gostamos de jogar em estádio cheios nestes grades jogos. Mesmo fora de casa prefiro jogar com o etádio cheio de 'gunners'. Muito mais adrenalina, muito mais emoção, eu prefiro assim, mas de qualquer forma, é um jogo importante, mesmo que não fosse o Arsenal, mesmo que fosse considerado um oponente normal para o Tottenham, seria uma partida importante", disse.

