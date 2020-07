Mourinho comemora a classificação para a Europa League

O Tottenham entrou em campo nessa última rodada da Premier League contrra o Crystal Palace sonhando com uma vaga na próxima edição da Europa League. E com o resultado de Chelsa-Wolves, os 'spurs' comemoraram.

José Mourinho, treinador do Tottenham, falou sobre o resultado do jogo e sobre a classificação, reconhecendo a evolução da equipe no decorrer do campeonato.

"O jogo foi complicado e não jogamos muito bem, mas entendo porque nunca é fácil jogar a última rodada. Traz sempre uma pressão extra, mas acho que os jogadores merecem isto", analisou.

"Como é óbvio, quem joga a Liga dos Campeões não quer andar para trás e jogar a Liga Europa, mas esta era a única coisa possível depois de uma temporada difícil para o clube, para mim e para os jogadores", completou

"Chegar com a equipe em 14.º e alcançar isto… Não é nada mau. Estou muito contente por jogarmos a Liga Europa na próxima temporada e temos de nos motivar para fazer algo bonito nessa competição", concluiu.