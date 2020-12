Mourinho condena caso de racismo em PSG x Basaksehir

O mundo do futebol ainda está perplexo com o caso de racismo que provocou a retirada dos jogadores de Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir do campo.

Não se fala em outra coisa, por isso, José Mourinho, treinador do Tottenham, falou sobre o caso em entrevista coletiva prévia ao duelo contra o Antwerp pela Liga Europa.

"Um jogo da Liga dos Campeões ser interrompido aos 14 minutos pode se tornar em algo icónico e não deve acontecer novamente. Lamento muito que isso tenha acontecido no meu esporte e estou muito triste, porque não queremos isto no futebol. Conheço o árbitro , não o quarto, e ele é um grande tipo, um árbitro muito bom", disse Mourinho em entrevista coletiva.

Sobre Sebastian Coltescu, o treinador luso disse: "cometeu um erro inexplicável e que só ele pode pedir desculpa e aceitar as consequências".

