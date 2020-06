Harry Kane está afastado dos gramados há quase meio ano, já que não atua desde 1º de janeiro contra o Southampton (1-0).

Nesta quinta-feira, Mourinho confirmou a boa notícia do retorno do atacante, que estará presente na partida dessa sexta-feira contra o Manchester United pela 30º rodada da Premier League. Confira o depoimento do técnico no vídeo.