Mourinho, conformado com uma janela sem reforços

Mourinho tem uma boa chance de ficar sem contratações na próxima janela de transferências. De acordo com 'Sun', ele já se conformou com a possibilidade de ter que trabalhar com o que tem.

Mesmo assim, rumores não param de surgir na Inglaterra sobre os supostos interesses dos 'spurs' em nomes como Maignan, Willian e Kondogbia. Eles não são exatamente desejos baratos, o que iria de encontro ao que foi revelado por 'Sun'.

A explicação é que a situação econômica pode mudar. Com Kane na mira de gigantes, assi como Ndombele, pode chegar o dinheiro necessário para realizar contratações e não deixar Mourinho de mãos vazias.

Tudo isso, com o novo cenário do futebol, que tem o coronavírus como pano de fundo. Os preços devem ter quedas significativas, ajudanto o Tottenham a tentar fortalecer seu time com menos despesas.