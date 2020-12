Mourinho, contra as queixas de Pep e Klopp: "Ninguém chorou por nós"

Entre as três substituições e as exigências do calendário, os gigantes da Premier League estão sofrendo. Liverpool e Manchester City, um por lesões e outro pelo rendimento, são os que mais dizem estar sofrendo com esta situação.

Jürgen Klopp e Pep Guardiola têm sido especialmente críticos com os horários apertados de suas equipes. O alemão chegou a parabenizar a televisão em tom irônico, culpando-a pela lesão de James Milner no empate (1 a 1) contra o Brighton.

Acima deles está o Tottenham, que lidera a Premier League empatado em pontos com o Liverpool. A equipe de José Mourinho voa alto, que parece não gostar das queixas dos seus dois companheiros nos bancos do Liverpool e do City.

Não é que Mourinho não concorde com tal visão, mas incomoda-o que tenha havido silêncio quando a sua equipe se encontrava numa situação semelhante no início da temporada, quando teve de jogar a pré-estreia da Liga Europa.

“Fizemos quatro jogos numa semana e ninguém chorou por nós. Quando é que os nossos quatro rivais vão jogar esses jogos?”, disse o treinador português na coletiva de imprensa antes do jogo contra o Arsenal neste sábado (17:30).

"O que é difícil de aceitar é que há quatro equipes que jogaram menos um jogo do que as restantes e ninguém sabe quando ou como elas vão jogá-lo", acrescentou Mourinho na sua reclamação, alfinetando assim a organização do campeonato.

“Insisto que é algo muito difícil de aceitar e que pode acabar afetando de forma significativa o desenrolar do torneio. Há muito tempo tentei fazer perguntas sobre este assunto, mas ninguém me respondeu”, concluiu.