Mourinho critica atuação do Tottenham: "desempenho inaceitável"

Um dos resultados mais surpreendentes da Europa League aconteceu na partida entre Dínamo Zagreb e Tottenham. Os 'spurs' venceram o primeiro jogo por 2 a 0, mas na volta acabaram sendo eliminados com um hat-trick de Orsic.

Ao final da partida, José Mourinho conversou com a imprensa e mostrou todo o seu descontentamento com o desempenho dos seus jogadores.

"Não estou apenas triste. Acho que triste é apenas uma das coisas que sinto neste momento. Eu sei que futebol é futebol, e no futebol tudo pode acontecer. Tenho a humildade de parabenizar o Dínamo pelo que fizeram. É também por causa de coisas como essa que o futebol é um belo jogo", começou o treinador.

"Mas eu estou muito magoado com meu orgulho pessoal. Acho que nosso desempenho é inaceitável. Grande coração, grande determinação. Eles nos bateram. Então, se pensarmos que ter um grande coração não faz parte do futebol estamos errados, porque ter garra faz parte do jogo e foi o que eles tiveram", completou.

