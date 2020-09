Mourinho deixou de acreditar em Dele Alli?

A realidade de Dele Alli no Tottenham parece não ter nada a ver com a de outros anos. Desde sua chegada vindo do MK Dons em 2015, o meio-campista assumiu a classe de estrela dos 'spurs', especialmente sob as ordens de Pochettino.

Porém, na derrota para o Everton, ele jogou apenas 45 minutos muito discretos e contra o Southampton nem mesmo sentou no banco. Dele ficou de fora da convocatória, um gesto que mostra que seu status não é mais o mesmo.

Esta circunstância foi refletida pelo próprio José Mourinho, que, questionado sobre a ausência do meia inglês, mencionou-o como mais um. O português entende que há 'overbooking' e há jogadores muito à frente de Dele Alli.

"Temos um elenco enorme e não gosto disso. Não é fácil para mim ter 18 jogadores e outros dez que precisam ficar em treinamento. Temos muitos jogadores para algumas posições", explicou Mourinho.

"Temos muitos jogadores em algumas posições e alguns deles estão pagando esse preço", acrescentou o técnico do Tottenham em relação a Dele Alli, que não é mais indiscutível.