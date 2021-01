Mourinho é comparado a ditador por tratamento com Dele Alli

Parece que é uma questão de dias até que Dele Alli deixe o Tottenham com o provável destino do PSG. É realmente surpreendente que um jogador que foi uma das grandes estrelas da Europa, e de quem os 'spurs' não queriam largar por nada no mundo, agora não conta no time e vai partir por uma quantia relativamente baixa.

A culpa de tudo é a má relação do inglês com José Mourinho. O português quase não lhe deu oportunidades e Stan Collymore, um ex-jogador de futebol, comparou o treinador a um ditador na sua coluna semanal para o 'Daily Mirror'.

“Para Dele Alli, ficar fora do time por Gelson Fernandes foi o insulto final. Alli pode ser muitas coisas, mas não é um mau profissional. Você pode pensar que ele não jogou bem, que é preguiçoso nos treinos, mas se você acha que um dos melhores jogadores da melhor geração da história do Tottenham merece estar atrás de alguém que não fez nada pelo clube... O que Mourinho fez é indesculpável", explicou.

Collymore, é claro, colocou grande parte da culpa no inglês, embora insistisse que a situação poderia ter sido redirecionada de uma forma diferente: "Alli fez por onde para ser criticado. Ele é um menino crescido e Mourinho o vê treinar todos os dias e obviamente ele vê algo de que não gosta. Normalmente, um treinador diria: 'Olha, você não é meu tipo. Fale com o seu agente e com uma boa oferta você pode ir.' Mas colocando Gelson Fernandes no banco antes de Alli é um ato hostil dizer que ele quer que o jogador vá embora agora".

O ex-jogador não gosta que Mou seja assim com seus pupilos. "É a vingança usual com Mourinho. Não é suficiente para ele dizer coisas. Ele tem que exagerar de vez em quando. Enquanto funcionar, ele terá seus seguidores comendo de sua mão, mas tudo pode mudar. Os jogadores tendem a ser ovelhas diante de um ditador como ele, mas nunca esquecem".