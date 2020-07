Mourinho, o técnico favorito de Fàbregas

Entre todos os treinadores com quem trabalhou, Cesc Fàbregas, jogador do Monaco, escolheu José Mourinho como o melhor. O espanhol e o português atuaram juntos, no Chelsea, na temporada 2014/15 e parte da 2015/16.

"Foi, provavelmente, com ele (Mourinho) que tive uma melhor ligação. A maneira como lidava com a minha cabeça era incrível", comentou o meia espanhol.

Fàbregas, hoje com 33 anos, ainda disse que jogou "com alguns dos melhores treinadores, não só dos últimos tempos, mas da história". Ele formou o pódio dos seus técnicos preferidos ao longo da carreira e citou dois nomes consagrados do futebol mundial.

"Se tivesse que escolher um ou dois... Com Pep Guardiola joguei o tipo de futebol que amo no Barcelona. O mesmo aconteceu com Arséne Wenger no Arsenal, mas com José Mourinho, no Chelsea, tive um ano muito especial", acrescentou Fàbregas.