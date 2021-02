José Mourinho chega à rodada do fim de semana empolgado com a classificação de sua equipe para as oitavas de final da Liga Europa.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico após a goleada do Tottenham por 4 a 0 sobre o Wolfsberg. O português elogiou o desempenho de sua equipe e de Dele Alli, que marcou golaço.