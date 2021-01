Mourinho elogiou o renegado Dele Alli

Pouca gente esperava que Mourinho elogiasse Dele Alli, mas o papel do inglês na vitória contra o Marine pela FA Cup chamou a atenção do treinador.

"Gostei muito. Ele e Gedson foram os responsáveis pela nossa dinâmica desde os primeiros minutos. Criando e levando problemas para os adversários", disse em entrevista coletiva.

O luso também falou sobre o rival. "Desde 2004 estou na Inglaterra e nunca joguei contra uma equipe desse nível. Não sou inglês, mas sei o que isso significa para todos, não só pelo resultado, mas sim pelo significado. Eles competem e o resultado não é de se envergonhar, assim todos irão felizes para casa", completou.

O treinador do Marine também falou: "Tive uma boa conversa com José antes do jogo e foi muito cordial em campo. Teria sido mais fácil para ele não ter trazido Bale, mas o fez porque respeita o que conquistamos na competição".