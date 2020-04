Mourinho em um time brasileiro? "Nunca diga dessa água não bebereis"

Mourinho na seleção brasileira ou no seu clube do coração? O que parece algo irreal hoje, já que o treinador português assumiu o Tottenham recentemente e Tite, campeão da Copa América, está consolidado na seleção brasileira, não foi descartado pelo "Special One".

Em entrevista concedida ao Expediente Futebol, programa da Fox Sports, Mourinho foi perguntado, entre outros assuntos, sobre a possibilidade de comandar um time brasileiro ou até mesmo a seleção canarinho. Na resposta, o português deixou a possibilidade em aberto.

"Tenho 57 anos, sou jovem para um treinador. Não estou cansado de treinar, estou cansado de ficar em casa por conta do coronavírus. Não posso dizer que isso nunca irá acontecer [treinar um time ou seleção brasileira], jamais posso dizer que 'dessa água não bebereis.'", declarou Mourinho.

Não é a primeira que o português fala sobre treinar a seleção brasileira. Em 2017, em entrevista concedida aos canais ESPN, o treinador declarou que comandar a canarinho seria "apaixonante", mas muito difícil. Mesmo assim, se declarou aberto e que toparia o desafio. Na época, também afirmou que torce para o Brasil, se Portugal não estiver na disputa.

O treinador também declarou ser contra o debate sobre nacionalidades de técnicos, afirmando que não treina uma equipe portuguesa desde 2004 e isso não o impediu de ter sucesso na carreira, na Inglaterra, na Itália e na Espanha.

Atualmente comandando Lucas Moura, no Tottenham, o "Special One" já treinou atletas como David Luiz, Carlos Alberto, Júlio César, Kaká, Ramires... ou seja: experiência para tratar com jogadores brasileiros não faltaria.

E você, gostaria de ter José Mourinho no comando da seleção brasileira ou do seu time?