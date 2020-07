O Tottenham é uma das equipes que mais está esperando se realinhar nesse mercado de transferências.

O técnico Mourinho vê a necessidade de contratar nomes de peso para recolocar o time nos lugares mais altos da tabela.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico português na qual ele se mostra com expectativa de encontrar um Tottenham mais equilibrado depois desse mercado da bola.