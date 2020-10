Mourinho fala sobre goleada sobre o United: "podia ser mais"

Em jogo marcado por um início intenso e pela expulsão de Martial, o Tottenham não teve piedade dos anfitriões e goleou o Manchester United por 6 a 1 em pleno Old Trafford. Após o jogo, o técnico José Mourinho comentou o vexame.

"O Manchester United não perde muitos jogos. Perder por seis claro que não acontece todos os dias. Uma vitória histórica para nós, mas apenas três pontos. Três pontos muito importantes porque perdemos cinco em casa. Nos preparamos muito bem taticamente e psicologicamente. A equipe estava pronta. Foi por isso que o pênalti e estar perdendo por 1 a 0 logo no primeiro minuto não afetou em nada o time", falou o técnico a Sky Sports.

A expulsão de Martial também foi assunto da entrevista. "Não vi o lance do cartão vermelho. Talvez o veja mais tarde. Mas se alguém pode chorar sobre as decisões do VAR é o Tottenham. E, se alguém não pode chorar pelas decisões do VAR é o Manchester United, de certeza. Não sei. Só sei que jogamos muito bem. Disse aos meus jogadores que um bom resultado aqui era a vitória e foi isso que fizemos", concluiu Mourinho.

Confira no vídeo acima o trecho da entrevista do técnico português em que ele fala que o placar poderia ter sido ainda mais elástico.

Com o resultado, o Tottenham chega a sete pontos e sobe para a quinta posição. Já o Manchester United fica com três pontos em três jogos disputados e ocupa o 16º lugar.

No próximo sábado, o time de Solskjaer sai de casa para enfrentar o Newcastle pela quinta rodada. Um dia depois, a equipe de Mourinho recebe o West Ham.