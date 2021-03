Para esquecer o resultado da Liga Europa, o Tottenham aproveitou sua visita ao Aston Villa para garantir uma vitória com a qual recuperar seu bem-estar. O time de Mourinho venceu por 2 a 0 graças aos gols de Vinicius e Harry Kane.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico José Mourinho após o jogo, onde ele se mostra feliz pela reação de sua equipe.