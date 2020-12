Mourinho explica o "problema" de Bale

Vivendo sua primeira temporada neste retorno ao Tottenham, Gareth Bale ainda não deslanchou. Foi titular de cinco das sete partidas que disputou, marcou um gol e não deu assistências.

O atacante galês de 31 anos jogou 90 minutos apenas com a seleção e poderá ter uma nova chance de demonstrar evolução nessa quinta-feira contra o Lask Linz pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Bale foi assunto de José Mourinho às vésperas da partida.

"O único problema com ele é que tem que entrar na dinâmica e na confiança de disputar jogos seguidos sem sentimentos negativos, sem se lembrar do passado recente em que as condições não eram não eram as melhores e sem medos. Ele está jogando com regularidade e pode evoluir fisicamente. Não precisa de evolução tática ou técnica. Só precisa de ter a confiança de fazer três jogos por semana novamente, é mais isso", disse o técnico.

José Mourinho já adiantou que Kane, Reguilon, Vinícius e Lamela não estarão disponíveis para visitar os austríacos. No primeiro confronto, os ingleses venceram em casa por 3 a 0. Faltando mais duas rodadas, o Tottenham precisa de apenas mais um ponto para garantir sua classificação pelo grupo J.