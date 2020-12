Mourinho explicou por que tirou Bale no intervalo

Gareth Bale mais uma vez assumiu o centro das atenções na Inglaterra após marcar um dos gols que ajudaram o Tottenham a avançar para a semifinal da Copa da LIga Inglesa.

O galês, sem pular ou se mover, virou o pescoço perfeitamente para fazer 1 a 0 contra o Stoke. O engraçado é que o 'Cardiff Express' acabou sendo substituido no final do primeiro tempo.

"Eu o tirei porque foi decisão dele. Ele sentiu algo. Bale me disse imediatamente quando chegamos ao vestiário", disse Mourinho em uma coletiva de imprensa, que não falou muito sobre o problema físico do ainda jogador do Real Madrid.

Bale já sofreu várias lesões desde que chegou ao Tottenham e nesta quarta-feira foi seu 10º primeiro jogo com o Spurs em mais de três meses.