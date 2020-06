Mourinho fala como foi sua passagem pelo Barcelona

José Mourinho tem ótimas recordações de seu tempo no Barcelona. Sim, você leu certo, Barcelona. Porque, embora muitos não se lembrem, o treinador português passou pela equipe catalã como assistente de Bobby Robson e Louis Van Gaal.

Por esse motivo, o atual treinador do Tottenham ofereceu declarações ao portal chinês 'Hupu', no qual se referiu àquela fase fantástica de sua vida: "Esse período no Barça foi como uma mistura de tudo".

"Trabalhei com dois dos melhores treinadores do mundo e pude ficar lado a lado com alguns dos melhores jogadores daquela geração em um clube com uma incrível filosofia de jogo, trabalho e competição", acrescentou.

"Nesse período, tive a honra de estar com os melhores, um período de muito aprendizado. Foi bom trabalhar com jogadores como Stoickhov, Figo ou Ronaldo e com dois grandes técnicos como Robson e Van Gaal", disse Mou.