Mourinho fala sobre a demissão de Lampard: "É a brutalidade do futebol"

José Mourinho classificou a demissão de Frank Lampard do Chelsea como uma 'brutalidade'. Em entrevista coletiva, o treinador do Tottenham comentou a situação.

"É a brutalidade do futebol, especialmente do futebol moderno. Quando nos tornamos treinadores sabemos que mais cedo ou mais tarde vai acabar por acontecer conosco", disse Mourinho.

"Não me parece que o Frank queira falar comigo ou com alguém que não faça parte do seu círculo familiar e de amigos. Mas fico sempre triste quando um colega fica sem trabalho e o Frank não é apenas um colega, é uma pessoa importante na minha carreira e lamento por ele", completou.