"Mourinho fez lavagem cerebral em seus jogadores para que ganhem troféus"

Em declarações dadas ao 'Monday's talkSPORT Breakfast', Tim Sherwood, ex-jogador e ex-treinador do Tottenham, quis falar sobre o atual momento da equipe inglesa.

Sherwood analisou a mudança sofrida pelos 'spurs' com a chegada de José Mourinho ao banco: “Ele encontrou um caminho com o grupo de jogadores que tem. Ele comprou muito bem, Reguilón tem sido uma boa contratação como lateral esquerdo, mas Hojbjerg para mim foi a melhor contratação, ele se encaixa no estilo e protege as duas metades centrais”.

E acrescentou: "Quando temos jogadores como Son e Kane, que são de classe mundial e provavelmente poderiam jogar por qualquer equipe do mundo, você sempre tem uma chance. Eles não jogaram especialmente bem esta temporada, mas quem se importa?".

"José fez uma lavagem cerebral em seus jogadores para que acreditassem que eles precisam trabalhar para conseguir algo, que precisam ganhar troféus. E por que você não acreditaria nele? Ele ganhou 20 troféus importantes em sua carreira e está ganhando jogos de futebol, então você começa a acreditar que esse cara é o verdadeiro, ele sabe do que está falando e por que não podemos ganhar o campeonato?”, disse o ex-jogador.