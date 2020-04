Mourinho, flagrado treinando três 'spurs' em parque

Atualmente, o coronavírus está atingindo o Reino Unido com força, mas a população não parece estar ciente. Prova disso é o vídeo em que José Mourinho e três de seus jogadores do Tottenham, Ryan Sessegnon, Davinson Sánchez e Tanguy Ndombele, são vistos se exercitando em um parque público, como se nada tivesse acontecido, uma ação que lhes custou uma advertência por parte do clube.