"Mourinho foi um dos três primeiros a me ligar depois do infarto"

Em comunicado concedido à 'ESPN', o já ex-goleiro espanhol Iker Casillas deu algumas palavras sobre o ataque cardíaco que sofreu quando era jogador do Porto.

O ex-jogador do Real Madrid surpreendeu a todos ao revelar que uma das primeiras pessoas que o ligou foi José Mourinho, apesar de ambos protagonizarem um episódio mais do que tempestuoso que dividiu a equipe naquela altura.

"Mourinho foi uma das três primeiras pessoas que me ligaram para ver como eu estava", comentou um Iker que agora tem uma relação totalmente diferente com o treinador português.

Além disso, o espanhol comentou sobre o dia em que sofreu o infarto durante o treino com os portugueses: ''Tive muita sorte, tem gente que não tem tanto. Talvez eu teria que ter deixado este mundo, mas as circunstâncias me fizeram valorizar tudo. Eu sou uma pessoa privilegiada, se pduer continuar ligado ao futebol, eu continuarei".

“Tenho visto pessoas que não via há muito tempo, te faz valorizar as pequenas coisas. Você vive mais dia a dia, deixa de se colocar no seu mundo, na sua cabeça. O que você tem que fazer é o que farei agora", concluiu Iker.