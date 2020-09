"Mourinho foi um grande motivo para eu voltar"

Gareth Bale voltou a sorrir e o Real Madrid já respira aliviado com o seu acerto com o Tottenham. Clube ao qual retorna na qualidade de empréstimo.

Após todos os anúncios, o jogador concedeu uma entrevista a 'BT Sport' e revelou ter tido uma conversa com José Mourinho para saber o que o treinador precisa.

"Mourinho falou comigo sobre algumas posições que gostaria que eu jogasse e obviamente estou feliz com isso. Ele foi um grande motivo para eu voltar. É um nome conhecido e um vencedor", disse Bale.

"Sei que todo torcedor do Tottenham está desesperado por um troféu e vamos tentar o máximo possível em todas as competições para isso", completou.

Por fim, o galês garantiu que o seu futebol subiu de nível. "Como jogador, não vou fazer as mesmas corridas a cada segundo. Eu entendo mais meu jogo, ele evoluiu desde então. Estou mais crescido e maduro. Posso não fingir às vezes quando estou brincando nos treinos, mas tive que crescer morando no exterior. Queremos ganhar, por isso vou garantir que vou ajudar a equipe no que puder", concluiu.