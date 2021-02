Mourinho lamenta derrota em clássico contra o Chelsea: "não é fácil de aceitar"

O treinador do Tottenham, José Mourinho, comentou a derrota por 0-1 para o Chelsea. O treinador português lamentou a vitória dos 'blues' com um gol de pênalti.

"O primeiro tempo não foi fácil. Eles estavam nos dominando. Eles criaram algum desequilíbrio no nosso lado esquerdo, não foi fácil. Mas a realidade é que eles marcaram naquele pênalti. Depois disso, sem problemas, sem pânico, sem grandes chances. O jogo estava mais nas mãos deles no primeiro tempo, mas não saiu nada de lá", analisou o luso.

"No segundo tempo, completamente diferente. Fomos a melhor equipe, pressionamos mais alto, recuperando a bola mais rápido, colocando mais jogadores em áreas de ataque e no segundo tempo, acredito que merecíamos mais do que coseguimos. O sentimento negativo de uma derrota não muda, mas você pode ver um lado positivo", completou.

O Tottenham é o 8º colocado na Premier League com 33 pontos e nesse domingo recebe o West Bromwich pela 23º rodada da competição.

