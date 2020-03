Mourinho lamenta excesso de lesões após eliminação

O Tottenham, de José Mourinho, visitou o RB Leipzig na terça-feira, com o objetivo de dar a volta por 0 a 1 da partida de ida, em casa, pelas oitavas da Champions.

O que aconteceu, porém, foi muito diferente dos planos do português. A equipe alemã selou sua ida às quartas de final ao derrotar os 'spurs' com um contundente 3 a 0 no Red Bull Arena.

Após a partida, o treinador falou sobre a eliminação: "Começamos o jogo com uma oportunidade. Tem sido difícil marcar. Depois, eles vieram, cometemos alguns erros e eles marcaram. A partir dessa altura ficou tudo mais difícil. Fisicamente os defensores deles venciam todas as divididas e quando isso não acontecia faziam falta".

"Eles mereceram passar, porque foram a melhor equipe. Alguns jogadores erraram, mas isso fica para mim. Eles deram o que o podiam. Cometeram erros que tínhamos analisado em jogo anteriores. Agora, quando não mais para dar, dás o que podes. Não vou culpar ninguém, porque estamos tão limitados", acrescentou Mourinho.

O técnico do Tottenham ressaltou os problemas de lesões no plantel: "No Verão, se nada de estranho acontecer, vamos voltar a ter Sissoko, Juan Foyth, Kane, Son, Bergwyn e Davies, pelo que é muito importante. As pessoas podem dizer que são desculpas, mas as lesões são más para todos e não acho que ninguém conseguiria resistir a esta situação".

"Momentos difíceis podem preparar a equipa para o futuro de uma maneira melhor. Não vou culpar ninguém. Em cada jogo temos sofrido uma traumática lesão. Essa é a história desta temporada. Não param. Tudo começou com Hugo Llori", concluiu José Mourinho.