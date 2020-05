"Mourinho mexeu com a minha cabeça", diz Cesc Fàbregas

José Mourinho, também conhecido como 'The Special One' coleciona admiradores do seu trabalho e também alguns desafetos devido a sua personalidade.

Um dos jogadores que trabalhou com Mou, Cesc Fàbregas, falou em uma conversa no YouTube com o ex-jogador Rio Ferdinand, sobre a mentalidade vencedora do luso.

"José Mourinho tem um sistema mas ele o trabalha muito bem. Ele quer ter jogadores específicos para o sistema certo", começou.

"Um dia, quando o conheci, ele me disse: 'Só preciso de dois jogadores. Vou trazer o Diego Costa, já está garantido, e se você vier comigo"... ele pegou um papel, desenhou a equipe e disse. 'Essa equipe vai ser campeã'", revelou Cesc.

O jogador espanhol, agora no Mônaco, contou um dos grandes segredos de José Mourinho, saber 'entrar' na cabeça dos seus jogadores.

"Ao trabalhar com ele, percebi que foi o treinador que melhor mexeu com a minha cabeça. É um grande técnico para grandes jogadores. Ele trabalha muito a parte psicológica, te estimula muito", analisou.

"Um dia, estavamos a ir muito bem na liga e Mourinho me enviou uma mensagem... pensei que seria para dizer o quão bem estava jogando. Afinal, era somente para dizer que tinhamos sido péssimos naquele dia", concluiu.