Mourinho sobre Liga Europa: "É como Hamilton vencer a Fórmula 2"

O Tottenham tem a possibilidade de disputar a Liga Europa na próxima temporada, mas José Mourinho não está muito animado com esta chance. Para o treinador, é como se Lewis Hamilton, campeão mundial da Fórmula 1, disputasse em categorias de menos expressão.

"A Liga Europa não é a maior competição no continente", disse o português em entrevista coletiva. "Mas é a segunda maior e quando um time, jogador ou treinador vence a Liga dos Campeões... Bom, se você perguntar para Lewis Hamilton se ele quer vencer a Fórmula 2 ou 3000 ou qualquer outra. Acho que não vai ser um bom negócio para ele."

Mesmo com este desdém, o próprio Mourinho afirma que disputar a Liga Europa é melhor do que nada. "É uma competição e é melhor disputá-la do que não. Acho que é um título que o Tottenham gostaria de vencer."

O português parece "cuspir no prato que comeu", pois ele já foi campeão da Liga Europa. Em 2017, ele liderou o Manchester United na conquista do título e 14 anos antes, ele venceu a Copa Uefa (antecessora da Liga Europa) com o Porto.

"Na minha carreira, joguei apenas duas vezes na Liga Europa e venci as duas. Não seria ruim jogar pela terceira vez e vencer pela terceira vez. Temos que lutar até o fim para tentar terminar em uma posição na competição", disse Mourinho.

A vitória no clássico do norte de Londres contra o Arsenal colocou o Tottenham em oitavo na tabela da Premier League, aumentando as chances do time se classificar para a competição europeia. O time está a três pontos da zona de classificação para a Liga Europa.