Mourinho não desiste da Champions League

Depois de derrotar por goleada o Wolfsberger na partida de ida das oitavas de final da Liga Europa (4 a 1), o Tottenham focou todos os sentidos no duelo deste domingo contra o West Ham.

Mourinho, na prévia do encontro, deixou claro que não desiste da Liga dos Campeões apesar da má sequência que atravessa a sua equipe na Premier League. Vamos lembrar que os 'spurs' ganharam apenas três dos últimos 12 jogos.

"Ainda é muito cedo para falar da classificação final. Tudo pode acontecer. Podemos terminar no 'Top 4', no 'Top 6' ou fora do 'Top 6'. É preciso terminar o melhor possível", ele começou a dizer 'The Special One'.

Pelo menos há uma coisa boa para o português. "Já jogamos os dois jogos contra o Liverpool, Chelsea e City. Existem outras equipes que nem sequer fizeram sua segunda partida contra uma das equipes com melhor classificação", retrucou.

Neste momento, o Tottenham, que se tornou líder da Premier, está em nono lugar com 36 pontos e a seis pontos de uma vaga na Champions League, então a distância ainda é recuperável.