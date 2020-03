Mourinho quer Ben Foster de graça no verão

Mourinho não confia em seus goleiros reserva. É por isso que, de acordo com 'The Sun', o Tottenham colocou em sua mesa o nome de Ben Foster, goleiro veterano que termina contrato com Watford.

Foster, aos 36 anos, agora está livre para negociar com qualquer equipe e ser incorporado após o verão. É por isso que o Tottenham já trabalha para tentar convencê-lo.

As lesões sofridas por Lloris nas últimas temporadas fazem com que os 'spurs' queiram contratar um goleiro reserva para a vaga. E Forster seria o ideal para isso.

O time londrino deve convencer um goleiro que está sendo titular no Watford todos os jogos para estar em seu banco.

Foster já passou pelo Watford, em duas ocasiões, pelo Manchester United, Birmingham City e West Bromwich Albion. Agora pode ir pela primeira vez ao Tottenham.