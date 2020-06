Mourinho quer levar Lucas Vázquez ao Tottenham

O Tottenham, comandado por José Mourinho, quer reforçar o seu setor ofensivo. O time londrino colocou os olhos em Lucas Vázquez, atacante do Real Madrid.

De acordo com o 'Daily Mirror', o jogador espanhol é um dos favoritos para chegar ao Tottenham. Vázquez perdeu espaço com as chegadas de Vinicius e Rodrigo.

Mourinho já trabalhou com o espanhol e soube extrair o máximo rendimento do atacante. Os 'merengues' pedem 25 milhões para liberá-lo. Muito embora, informam desde a Inglaterra, que o Tottenham quer pagar 17.

O contrato de Lucas Vázquez com o Real Madrid terina em 2021. A sua renovação ainda não foi debatida no Bernabéu, e uma saída agora poderia ser estratégica para o Real.