Mourinho quer Maignan no seu gol

De acordo com o 'Le10Sport' o Tottenham teria colocado os olhos no goleiro de 24 anos do Lille, Mike Maignan, que poderia iniciar uma nova eventura no futebol inglês.

Concretamente, a citada fonte aponta que o goleiro seria um pedido direto de José Mourinho, que vê no francês o homem ideal para o gol dos 'spurs'.

O ex-goleiro do París Saint-Germain está desde a temporada 2015-16 no Lille, intercalando partidas com o time b e a equipe principal.

Na atual temporada, o goleiro disputou 37 partidas oficiais com o time principal, sofreu 45 gols, o que dá uma média de 1,2 gols por partida. No total, são 132 encontros.