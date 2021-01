Mourinho quer se reencontrar com Di María

Como todos, o Tottenham também busca as melhores oportunidades de mercado. A próxima janela de verão promete ser movimentada, já que devido a crise financeira, vários craques ficarão livres. Um deles pode ser o argentino Ángel Di María.

Aos 32 anos, o 'Fideo' poderia estar vivendo os seus últimos momentos com a camisa do PSG. Por isso, o Tottenham de José Mourinho já analisa uma possível negociação.

De acordo com o jornal 'Express', Di María ainda tem uma oferta da Juventus. Resta saber se o atacante gostaria de fazer dupla com CR7 ou se reencontrar com Mourinho.

Foi justamente com o luso que Di María trocou o Benfica com destino ao Real Madrid em 2010. Em suas três temporadas com a camisa 'merengue' foi indiscutível, mesmo com algumas polêmicas.

Foram 137 partidas, 25 gols e 39 assistências no Real Madrid de Mourinho. Depois, o atacante seguiu no clube por mais um ano com Carlo Ancelotti antes de se transferir para o United.