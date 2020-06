Mourinho, sobre pênalti em Bruno Fernandes: "Vem de um país que conheço bem"

O VAR anulou a marcação de um pênalti para o Manchester United no empate com o Tottenham pela 30ª rodada da Premier League neste sexta-feira.

Bruno Fernandes foi o autor do gol dos visitantes ao cobrar uma penalidade. Depois, o português sofreu falta dentro da área e os árbitros de vídeo anularam a marcação do juiz principal.

Os lances foram alvo de comentário do técnico José Mourinho: "Eu não teria dado o pênalti, especialmente se fosse o VAR, no campo, pode parecer, na minha posição pareceu pênalti… Quando vê a televisão… Não estou satisfeito com isso. Nem com o segundo pênalti, porque é uma falta fácil sobre o Aurier e depois apitam um pênalti que não é. O Bruno Fernandes vem de um país que conheço bem", disse o comandante do Tottenham a 'BBC'.

"Gostei da atitude da equipe, da organização e do controle. Demos ao United o que eles não gostam. Não gostei, no entanto, do fato de pela forma como estava a ler o jogo não ter banco para reagir. Quando eles se tornaram dominadores estávamos cansados na frente e não conseguimos pressionar", acrescentou Mourinho.

O técnico concluiu avaliando o placar final: "O resultado não é o resultado que nós queríamos, mas não é um resultado que mata a nossa ambição e o desejo de lutar até o fim".

Com o empate, o Tottenham está em 8º lugar com 42 pontos, a quatro do Manchester United, que está em 5º, última posição da zona que dá vaga à Europa League.