Mourinho recusa as ofertas do Barça: nada de Coutinho no Tottenham por enquanto

Philippe Coutinho deixará o Barcelona. Pelo menos essa é a intenção da equipe catalã, que está oferecendo a várias equipes. Um deles é o Tottenham, que rejeitou as primeiras proposições de 'culés'.

Conforme explicado pelo 'Mundo Deportivo', o clube liderado por José Mourinho quer o brasileiro emprestado. O Barça levantou a opção de pagamento de cerca de 10 milhões de euros, mas o clube de Londres a rejeitou.

A outra opção que Barcelona propõe é a transferência. A equipe catalã quer forçar a saída de Coutinho por mais de 100 milhões de euros, um preço proibitivo que nenhuma equipe aceitou, nem mesmo o Tottenham.

Vale lembrar que Coutinho foi emprestado nesta temporada ao Bayern de Munique. O grupo bávaro pagou 8,5 milhões de euros pelo empréstimo mais o pagamento integral de sua cláusula.

O Barcelona está procurando fazer dinheiro para aliviar as contas difíceis do clube. Você precisa vender a equipe catalã se não quiser tocar nos salários do primeiro time novamente.

Coutinho parece favorável em jogar na próxima temporada na Premier League. Ele estava perto de chegar no Tottenham, segundo Kia Joorabchian, um de seus agentes, mas a negociação foi interrompida devido a um problema econômico, informou o 'Mundo Deportivo'.