Mourinho revelou o que disse a Guardiola no Barça-Inter

Uma grande noite de futebol. Assim foi a semifinal da Champions League de 2010, quando o Barcelona ficou no quase, algo que Mourinho alertou ainda em campo.

Em uma entrevista ao jornal 'La Gazzetta dello Sport', o treinador luso, agora no Tottenham, revelou o que sussurrou no ouvido do então treinador do Barça, Pep Guardiola.

"Quando Busquets caiu quase atordoado eu estava na diagonal entre o nosso banco, o deles e o lugar onde Thiago Motta foi expulso. Pelo canto do olho vejo o banco do Barcelona comemorando como se já tivessem ganho', explicou o luso

"Vi Guardiola chamando o Ibrahimovic para falar sobre táticas. Só lhe disse: ‘Não começe a festejar que o jogo ainda não acabou", revelou.

No final, derrota da Inter, mas classificação assegurada para a grande final, uma partida que Mou classifica como "épica": 'Foi a derrota mais maravilhosa da minha carreira. Não perdemos por 1-0, ganhamos por 3-2 em condições épicas".