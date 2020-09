Mourinho se emociona com pergunta e discurso de jornalista da Macedônia

O Tottenham encara o Shkendija da Macêdonia pela faase prévia da Europa League. Mas o que chamou mesmo atenção foi uma atitude de José Mourinho, treinador dos 'spurs'.

Igor Aleksandrovic, um jornalsta local, pediu ajuda de Mourinho para fazer uma homenagem ao seu falecido pai: "Em uma das últimas vezes que estive com ele, ele me disse que se algum dia tivesse a oportunidade de o ver, para lhe pedir para tirar uma foto. Ele sempre teve um enorme respeito por você, acompanhou todos os seus trabalhos. Ganhando ou perdendo, ele sempre o admirou e via como um exemplo a seguir. Se o jogo correr bem, você aceita tirar uma foto comigo?", perguntou o jornalista.

