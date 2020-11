Mourinho: "seria melhor se tivesse quatro ou cinco substituições na Premier"

Vice-líder a um ponto do Leicester, o Tottenham volta a campo nesse sábado, pela nona rodada do Campeonato Inglês, em visita do Manchester City, que é o décimo na tabela.

Antes do importante confronto diante do time de Pep Guardiola, o técnico José Mourinho, analisou o assunto que vem sido comentado nos últimos dias sobre as substituições na Premier League - confira no vídeo acima o posicionamento do treinador português.

Os organizadores da competição decidiram não continuar com as cinco trocas na temporada 2020/21 para retornar a apenas três mudanças por jogo para cada time.

A escolha já havia sido criticada pelo técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, que falou sobre o tema nos últimos dias dizendo que o ideal era fixar em cinco substituições no Campeonato Inglês.

Outro treinador renomado a lamentar a decisão da Premier League foi Pep Guardiola. Ele teve palavras fortes, citou os recentes casos de lesões e deixou clara sua posição de que "trata-se de proteger os jogadores".