Aos 60 anos de idade, Diego Armando Maradona faleceu no dia 25/11. A Argentina e o mundo do futebol choram a perda dequele que é um dos maiores da história do futebol.

No vídeo acima, você confere as palavras de José Mourinho, técnico do Tottenham, sobre sua relação com o ícone do futebol argentino.