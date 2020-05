Mourinho prevê mercado sem contratações tão caras

O técnico do Tottenham, José Mourinho, acredita que a crise econômica causada pela pandemia será notada na reabertura do mercado do futebol.

O português garantiu, em declarações coletadas pelo jornal 'AS', que não haverá transferências envolvendo valores tão altos neste verão: "É normal que tenhamos um mercado diferente".

"Não vejo o mundo do futebol pronto para os números loucos com os quais estávamos acostumados. A primeira pergunta será: quando será o mercado de transferências? Não acho que seja em julho ou agosto, terá que ser mais tarde", acrescentou.

"Eu gostaria que meu clube fosse como vamos ser: sensíveis, equilibrados e sem gastar rios de dinheiro. Vamos tentar respeitar a situação, não apenas a situação do futebol, mas a situação mundial. Seguimos todas as medidas de segurança e só pensamos nisso", disse José Mourinho.