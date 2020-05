Mourinho sobre o Real Madrid: "Acabamos com o domínio do Barcelona"

Mourinho fez história com o Real Madrid na temporada 2011-12. Depois de três anos de domínio absoluto do Barcelona, o conjunto 'blanco', com uma temporada marcante, conseguiu o título de LaLiga.

Em uma entrevista ao jornal 'Marca', Mourinho relembrou a sua passagem pelo time do Santiago Bernabéu, uma das mais destacadas da sua carreira.

"É muito difícil para mim dizer se esse foi o ponto mais alto ou não. Mas é claro que foi um momento muito importante porque ocorreu em um período especial de domínio do Barcelona. Acabar com o domínio do Barcelona e também alcançar um recorde de pontos e um recorde de gols como esse, que o tornaram ainda mais interessante e mais importante, já que fizemos da melhor maneira possível. Não foi apenas o fato de termos vencido a liga, é o fato de termos feito isso de uma maneira que fez história", disse Mou.

O time liderado por Mourinho bateu aquele que é considerado por muitos o 'melhor Barcelona da história', que era comandado por Guardiola e conduzido por nomes como Iniesta, Xavi e Messi.

"Naquela temporada, o Real Madrid foi o melhor time da Espanha e também o melhor da Europa. Por isso foi tão difícil enfrentar a eliminação contra o Bayern na Liga dos Campeões. A noite que fomos eliminados é a única, em toda a minha carreira como treinador, que chorei depois de uma derrota. Lembro bem. Aitor Karanka e eu parado diante da minha casa, dentro do meu carro, chorando. Foi duro porque naquela temporada éramos os melhores da Europa".

"Tínhamos uma identidade de jogo muito definida. Defensivamente, sempre fomos muito bem organizados em campo, e cada um sabia perfeitamente o que fazer. Havia muita disciplina e muita organização por trás do jogo desse time. E fomos capazes de fazer transições muito explosivas, muito rápidas e diretas ao alvo, sempre olhando em direção ao gol com conexões quase imparáveis. Eles foram ótimos jogadores que jogaram como um time de verdade, no final, foi a chave de tudo", concluiu.