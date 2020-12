Mourinho, Son e Kane são cirúrgicos contra o Arsenal

O Tottenham recebeu o Arsenal pela 11º rodada do Campeonato Inglês, naquele que é conhecido como o clássico do norte de Londres. E melhor para os 'spurs' que continuam imparáveis.

A equipe de Mou chegava para o clássico embalada por três vitórias e um empate nas últimas quatro rodadas. O Arsenal, por sua vez, tinha uma sequência de uma vitória, duas derrotas e um empate, mas nada melhor que um clássico para recuperar a moral.

Quando a bola rolou ficou claro que o Tottenham ia repetir a estratégia que vem dando certo, deixar o adversário com a bola e jogar apostando nos contra-ataques.

Os donos da casa precisaram de apenas 13 minutos para mostrar que esse era o plano perfeito. Em um contra-ataque mortal, Son recebeu de Kane na ponta direita, trouxe para dentro e acertou um lindo chute de fora da área, sem chances para Leno, um golaço!

E o segundo veio no acréscimo do primeiro tempo. Em outro contra-ataque , montado por quatro contra dois, Son rolou para Harry Kane que chegou batendo com força de perna esquerda, a bola ainda tocou no travessão e entrou.

No segundo tempo, a história foi a mesma, o Arsenal com a bola, tentando criar chances de gol, mas se sucesso O time Mourinho soube resistir e garantiu a vitória.

Com a vitória, o time comandado por José Mourinho chegou aos 24 pontos e retomou a liderança da Premier League, que estava nas mãos do Chelsea. Já o Arsenal é apenas o 15º colocado com 13 pontos em 11 jogos.

Na próxima rodada os 'spurs' entram em campo contra Crystal Palace (11º), enquanto o Arsenal recebe a visita do Burnley (18º).