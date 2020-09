VÍDEO: Mourinho e uma situação inusitada em jogo da Liga Europa!

O técnico do Tottenham falou após vitória do time na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O português revelou, que os gols do estádio Phillip II Arena, estavam menores do que as dimensões oficiais. Os goleiros do time inglês repararam no tamanho incomum e chamaram o técnico, foi constado que os gols estavam 5cm menores que o normal. O Tottenham venceu o Shkëndija. pelo placar de 3 a 1.