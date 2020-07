Mourinho volta a criticar o contrato de De Gea

David De Gea não teve o melhor de seus dias na semifinal da Copa da Inglaterra. O Chelsea passou pelo Manchester United e o goleiro foi criticado por sua atuação no segundo do gol da derrota por 3 a 1.

Após o atual treinador do United falar que seu jogador "tem que pegar esse chute 100 de 100 vezes", foi o seu ex-técnico no Old Trafford, José Mourinho quem comentou o alto investimento feito pelo clube.

Longe de defender o jogador, Mourinho concedeu entrevista a 'Sky Sports' e reconheceu que o espanhol é "muito bom", mas disse que teve "sorte" de conseguir um ótimo contrato com o gigante inglês quando sua última renovação foi assinada.

Algumas palavras que lembram o que o técnico português disse em setembro de 2019. "De Gea é um bom goleiro, mas não acho que o Manchester United tivesse tanta pressão naquele momento para oferecê-lo condições tão extraordinárias", afirmou.

De Gea é um dos jogadores mais bem pagos de toda a Premier League. O goleiro recebe 12,9 milhões de euros por ano, o que o levou a ser criticado pelo português.