Harry Kane, Son e Moussa estão de volta

José Mourinho vem acompanhando o retorno do Tottenham aos treinos de preparação para o retorno da Premier League, agendado para 17 de junho.

Os trabalhos vão avançando, e a pandemia veio para ajudar no retorno de jogadores lesionados, que perderão menos partidas.

“Em relação as lesões mais sérias que resultaram em cirurgias, Moussa, Sonny e Harry, sim, eles estão de volta. Vamos treinar com o grupo completo na próxima segunda, e sim, eles estarão neste grupo", disse o treinador aos meios oficiais do clube.

Harry Kane teve problema muscular na parte posterior da coxa, Moussa Sissoko se recuperou de lesão no joelho e Heung-Min Son, no braço.

O Tottenham é o oitavo colocado na Premier League. Apenas quatro pontos separar os 'spurs' das zonas de classificação para a Europa.