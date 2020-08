VÍDEO: Mozart avalia o elenco que Jorginho terá no Coritiba

Após quatro derrotas nas quatro primeiras rodadas, o técnico Eduardo Barroca foi demitido pelo Coritiba. Com a mudança no comando, o Coxa enfrentou o Red Bull Bragantino no fim de semana e somou seus primeiros pontos no Campeonato Brasileiro, mas continua ocupando a lanterna.

Agora, o time treina pensando no jogo em casa contra o Sport, marcado para o próximo domingo. Veja no vídeo a entrevista de Mozart, técnico interino, comentando sobre o time que Jorginho encontrará ao chegar para comandar o Coritiba.