Mudança de ideia? Barça oferece Semedo à Premier

O Barça continua com o planejamento do seu elenco, agora sob o comando de Ronald Koeman e a presença de Nélson Semedo nele já não está 100% confirmada, como Bartomeu disse ao anunciar sua lista de intransferíveis.

Conforme revelou o 'Sport', agora o clube estuda a venda do lateral-direito, que tem um mercado importante no futebol europeu e com o qual pode ganhar dinheiro.

A citada fonte garante que a equipe do Barça já solicitou aos clubes da Premier League, insistentemente no Manchester City, onde existem vários dos cogitados pelo Barça.

Tanto João Cancelo como Eric García são do gosto da gestão desportiva e, portanto, não está descartada uma operação com todos eles. No momento, nada está acordado.

Semedo termina seu contrato com o Barça em junho de 2022 e o clube, consciente das mudanças que podem acontecer em 2021, pode acelerar sua saída.