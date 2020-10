"Mudei meu jogo para poder jogar com Cristiano"

Em um dos trechos da entrevista de Karim Benzema em 'Universo Valdano' por 'Movistar +', o atacante francês do Real Madrid, entre muitas outras coisas, relembrou sua ligação com Cristiano Ronaldo na equipe merengue e contou alguns de seus segredos antes de se tornar profissional.

"Cristiano? Ele estava lá para fazer gols, mudei meu jogo para jogar com ele. No Lyon joguei diferente. Agora estou livre em campo, gosto de tocar a bola. Com Cristiano mudei, joguei por ele", relaotu.

“Havia um cara para marcar dobletes e tripletes e é preciso se adaptar. Achei que não havia problema, que tinha que mudar meu jogo, dar mais assistências. Deixei de lado minha alma de querer fazer gols”, acrescentou Benzema. .

Karim conhece suas características: “Tem gente que tem talento, velocidade... acho que o que eu tenho é que antes de tocar na bola já imagino o que vou fazer. Não espero tocar na bola primeiro para isso. Estou sempre à frente do zagueiro, ele não consegue me segurar. O segredo é pensar antes”.

Além disso, o francês se referiu à sua renovação com o time merengue: “Não sei até quando estarei em alto nível, vou de temporada em temporada. Tenho um contrato até 2022 e vamos ver... Claro, vou deixar a porta da minha casa sempre aberta para Florentino. Depois da carreira, vou continuar ligado ao futebol, com certeza. Gostaria de ser treinador, mas reconheço que dá muito trabalho”.

Ronaldo Fenômeno foi aquele que o marcou como jogador: “Ele foi meu ídolo desde pequeno. Comecei a assistir futebol por causa dele. Assistia muito os movimentos, eu tento, mas é impossível fazer igual. Eu o admirava muito, não há atacante como ele. Você pode ter a velocidade dele, mas não sua habilidade de fazer as coisas, sua maneira de conduzir a bola, chutar...".

“As pessoas pensavam que ele só fazia gols, mas ele também sabia dar a bola, fazer tudo. Ele é o atacante modelo. Aprendi com o Zidane e com Ronaldo. O atacante tem que saber fazer muitas coisas, não apenas gols. Se eu estiver no campo e fizer um gol, mas não tocar na bola em 90 minutos... ", concluiu.