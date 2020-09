Muita altitude e pouca atitude: Flamengo perde de goleada para o Independiente del Valle

Jogando inicialmente de maneira parecida, os dois times pareciam apresentar um duelo disputado. Mas era apenas aparência. O Independiente del Valle logo mostrou sua superioridade com uma marcação alta que deu trabalho para o Flamengo sair jogando, que evitava os 'chutões' e valorizava o toque de bola, uma característico do Flamengo de Dome.

Com uma marcação nada eficiente na intermediária, o time equatoriano chegava com facilidade e o primeiro gol do Del Valle era questão de tempo após chegadas perigosas de Caicedo e Gabriel Torres.

E o gol aconteceu aos 39 minutos. Caicedo deu um belo corta-luz para Gabriel Torres, que recebeu de volta na frente livre para soltar uma bomba para o fundo do gol.

Sem nenhuma mostra de reação, o 1º tempo chega ao fim com 1 a 0 no placar. Mal sabia Torrent o que estava por vir.

Na volta do jogo, Bruno Henrique entrou no lugar de Diego para tentar aparecer em um jogo onde o talento individual fez falta. O Flamengo continuou errando passes e exagerando na força nos cruzamentos, um preço que pagou bem caro.

E aos três minutos do segundo tempo, o Del Valle fez seu segundo gol. Preciado iniciou a jogada se livrando de dois, faz tabela com Murillo e recebeu na intermediária, chutando colocado no ângulo do gol de César. Um golaço para afundar as esperanças rubro-negras.

A equipe carioca sentiu muito esse segundo gol e ficou totalmente entregue em campo.

A única chance de perigo surgiu com Gabigol ao receber uma bola rasteira de Isla na área, girar e chutar uma bola que tirou tinta do travessão. Mas era algo longe de ser uma reação.

Logo em seguida, o time da casa fazia seu terceiro gol. Gabriel Torres recebeu em rápido contra-ataque na área, chutou colocado (do mesmo lugar que o 2º gol) e conseguiu jogar no canto do gol de César. Uma goleada se desenhava.

Com uma chance do quarto gol sair apenas cinco minutos depois dos pés de Torres (ele soltou uma bomba da entrada da área. A bola bateu no travessão, tocou as costas do goleiro e quase entrou. César conseguiu fazer a defesa) e com Ortíz cobrando direto uma falta que passou perto do gol, o minuto 80 foi o que apresentou 4 a 0 no placar.

Caicedo partiu em contra-ataque sem dificuldade por parte da marcação, chegou na área e cruzou rasteiro para o meio, onde John Sánchez apareceu para tocar de letra para o fundo do gol.

E já nos acréscimos, no melhor estilo jogo-treino, o Del Valle conseguiu coroar a goleada contra o atual campeão da Libertadores, que nessa noite jogou de maneira totalmente irreconhecível.

Caicedo, totalmente livre de marcação, chegou na meia-lua e chutou rasteiro no canto do gol do Flamengo.

Como resultado, o Independiente del Valle chega a 9 pontos e é o líder isolado do grupo. O Flamengo fica em 2º lugar com seis pontos.